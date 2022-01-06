Sokak kedilerini kış mevsiminin zorlu koşullarından koruyabilmek için geleneksel olarak her yıl kış ayları başında Adore Mobilya tarafından düzenlenen #kedievimadoreden Sosyal Sorumluluk Projesi bu yıl da hayvan severlerden büyük ilgi ve destek gördü.

Kendi markası ile 70’in üzerinde ülkeye demonte mobilya ihracatı yapan Adore Mobilya, tüm yıl boyunca biriktirdiği hasarlı ve atıl malzemeleri kedi evleri üretiminde kullanıyor. Biriktirilen bu malzemeleri ticari olarak değerlendirmek yerine, kedi evi üretiminde kullanan Adore Mobilya, hayvan severler aracılığı ile sokak kedilerine soğuk kış aylarında barınak olması için dağıtıyor.

Adore Mobilya tarafından çok uzun yıllardır üretilen kedi evleri bugüne kadar on binlerce sokak kedisinin kış mevsiminin zor şartlarından korunmasına yardımcı oldu.

Bu yıl 11.si gerçekleştirilen #kedievimadoreden Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında, Ankara, İstanbul, İzmir’deki mağazalarında ve adoremobilya.com sitesi üzerinden toplam 9400 adet ücretsiz kedi evi dağıtımı yapan Adore Mobilya, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, Uluslararası Evsiz Hayvanları Koruma Günü gibi pek çok özel günde ayrıca kedi evi dağıtımı yapmış, birçok sivil toplum kuruluşuna bu konuda destek verdi.

Proje hakkında Adore Mobilya sosyal medya hesapları takip edilerek kedi evlerinin dağıtım adresleri hakkında bilgi alabilen hayvan severler aynı zamanda adoremobilya.com sitesi üzerinden online olarak ve sadece kargo ve ambalaj bedelini karşılayarak kedi evlerine ücretsiz olarak sahip olabilirler.

Bugüne kadar tüm Türkiye’de 300.000’e yakın kedi evi dağıtarak, örnek bir proje yaşatan marka, hayvan severlerle birlikte sokaklardaki korumaya muhtaç canlara gönülden destek vermeye devam ediyor.