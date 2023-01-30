Çekimleri geçtiğimiz haftalarda başlayan Adım Farah dizisinin başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek üstleniyor. Senaryosunu Deniz Dargı, M. Cem Görgeç ve S. Cenk Boğatur’un kaleme aldığı dizinin kadrosunda ise Fırat Tanış, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran gibi başarılı isimler yer alıyor.

Yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah’ın (Demet Özdemir), Tahir Lekesiz (Engin Akyürek) ile kesişen hayatlarını konu alacak diziden yeni kareler yayınlandı.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre; Özdemir ve Akyürek ikilisinin başrolünde olduğu Adım Farah’ın yayın günü ise Demet Özdemir’in bütün dizilerinin yayınlandığı, uğurlu günüm dediği Çarşamba günü olacak.

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