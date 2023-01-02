FOX TV’de yayınlanması beklenen ‘The Cleaning Lady’ uyarlaması ‘Adım Farah’ın kadrosu belirlendi. Çekimlerinin yakın zamanda başlaması beklenen dizi, başrolleriyle şimdiden gündem olmaya başladı. Demet Özdemir ve Engin Akyürek‘i karşılıklı izleyeceğimiz dizide Fırat Tanış, Derya Pınar Ak, Mustafa Avkıran, Lale Başar gibi başarılı oyuncular da bulunuyor.

Recai Karagöz’ün yöneteceği dizinin hikayesini ise Deniz Dargı, Cenk Boğatur ve Cem Görgeç kaleme alıyor.

Dizide Özdemir, İran asıllı göçmen bir temizlikçiyi canlandırırken Akyürek, mafya adına çalışan Tahir karakterine hayat verecek. Başarılı isim Fırat Tanış, komiser Mehmet’e hayat verirken, Mehmet’in kardeşine Derya Pınar Ak, Tahir’in patronu Ali Galip karakterine ise Mustafa Avkıran hayat verecek.

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