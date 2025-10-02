BKM yapımı, yönetmen koltuğunda Çağan Irmak’ın oturduğu, senaryosu Nermin Yıldırım tarafından kaleme alınan ve başrolünde Meltem Kaptan’ın yer aldığı ‘Adile’, 5 Aralık tarihinde sinemaseverlerle buluşacak.

Açıklanan tarih, filmi merakla bekleyen seyirciler arasında büyük heyecan yarattı. Filme dair paylaşılan ipuçları ve oyuncu yorumları ilk günden itibaren seyircideki merak duygusunu artırırken buluşma tarihinin belirlenmesi de ‘Adile’ için geri sayımı başlattı.

‘Adile’ sinema seyircisini, hem Türkiye’nin naif bir dönemine hem de dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir zamanda, herkese ve her şeye rağmen kendi hayatının kurallarını kendisi koyan bir kadının hikayesine davet ediyor.

Film; sahne ışıkları altındaki neşesiyle tanınan, ancak kendi yaşamında büyük sınavlardan geçen Adile Naşit’in hayatının farklı dönemlerinden kesitleri, Çağan Irmak’ın objektifinden anlatıyor. Bir dönemin ‘masalcı teyze’sinin aynı zamanda disiplinli iş ahlakıyla, kadın dayanışmasına verdiği önemle, hayatının en zor günlerinde bile sahneye çıkma kararlılığıyla ‘Adile’ duygu dolu bir hikaye anlatıyor.

SİNEMANIN EN İÇTEN GÜLÜŞÜ: ‘ADİLE’ GELİYOR!

Onun gülüşü, yalnızca bir oyuncunun yüzünden yansıyan bir ifade değil; koca bir dönemin, çocukluğumuzun, aile sofralarının ve mahalle sinemalarının ortak hafızası oldu. ‘Adile’ filmi de işte bu gülüşün ardındaki insana, onun acılarına ve sevinçlerine, perde arkasındaki gerçek yolculuğa samimi bir pencere açıyor.

Yapım sürecinde hikayenin ruhunu yansıtmak için özenle hazırlanan kostümler, titizlikle seçilen çekim mekânları ve hikayenin estetiğine uygun set tasarımlarıyla güçlü bir görsel dünya kuruldu. Meltem Kaptan, Adile Naşit’in kendine has gülüşünü, ses tonunu ve enerjisini yakalamak için haftalarca süren yoğun bir hazırlık sürecinden geçti.