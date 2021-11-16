Adele’in özel konserine ünlü yağmuru

6 senelik aradan sonra müzik dünyasına bomba gibi dönen ünlü şarkıcı Adele’in Los Angeles’da verdiği tek gecelik özel konseri dünyaca yıldızlar en önden izledi. Griffith Observatory Adele izleyenlere muhteşem bir gece yaşattı.

Adele One Night Only ismini verdiği bu konseri izlemeye gelen ünlüler arasında; Kris Jenner, Corey Gamble, Ellen DeGeneres, Drake, Nicole Richie, Seth Rogan, Tyler Perry, Aaron Paul, Gayle King, James Corden, Selena Gomez, Donald Glover, Jesse Tyler Ferguson, Gordon Ramsay, Leonardo DiCaprio, Ava DuVernay, Tracee Ellis Ross, Sarah Paulson, Holland Taylor, Gabrielle Union, Dwyane Wade vardı.

Adele eski şarkılarının yanı sıra yeni çıkacak albümünden daha önce söylemediği şarkıları da seslendirdiği izleyiciler tarafından paylaşılan bilgiler arasında.