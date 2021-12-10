Adele, pandemi döneminde, bir fotoğrafını yayınlamasının ardından Instagram şifresini ekibi tarafından elinden alındı. Açıklama olarak ise, kendisinin sadece bir fotoğraf paylaştığını söyledi.

Adele‘in Instagram hesabı zaten ekiplerince düzenleniyordu ve erişime izin yoktu fakat şifresi bilgisi dahilindeydi. Ancak COVID-19 salgını sırasında karantina sırasında kendini meşgul etmesi için erişim izni verildi. Şifresini aldığı süre boyunca yayınladığı tek fotoğrafın ekibinin sosyal medya erişimini hızla iptal etmesine neden olduğunu açıklamalarıyla devam etti. Söz konusu fotoğrafı “birçok insanın bildiği” bir fotoğraf olarak nitelendirerek, Ağustos 2020’de yayınlanan aşağıdaki fotoğrafa atıfta bulunuyor.

Fotoğrafla ilgili olarak Adele, “Kendim paylaştığım tek fotoğraf bu ve sonra tekrar şifremi benden aldılar.” diyerek, kararını “‘Aldırmama cesareti’ gibi yorumlarla süsledi. Fakat fotoğraf kültürel eleştirilere maruz kalmıştı ve Adele, geleneksel bir Afrika saç modeli olan Bantu Knots’u kültürel olarak benimsemekle suçlandı.

33 yaşındaki başarılı sanatçı Adele, şifresinin alınmasına rağmen, bu yılın başlarında yaptığı Instagram Live yayınıyla bir kez daha manşetlere çıktı.