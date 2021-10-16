Adele’den 5 Yıl Sonra İlk Şarkı!

Uzun süredir yeni bir şarkı çıkarmayan Adele, yayınladığı yeni şarkısıyla hayranlarını sevindirdi. Yeni albümü 30’u, 19 Kasım’da müzik severlerle buluşturmaya hazırlanan 33 yaşındaki şarkıcı, albümün içerisinde yer alan şarkılardan birini yayınladı.

2016’dan bu yana Adele’in ilk şarkısı olan Easy On Me, rekorları yerle bir etti.

İTunes’un İngiltere ve ABD listelerine ilk sıradan giren şarkı, daha şimdiden Apple Music’in ABD’de en çok dinlenen dördüncü şarkısı olmayı başardı.

Şarkı, Spotify’da da başarısını devam ettirdi. Easy On Me şarkısı Spotify’ın bir gün içinde en çok dinlenen şarkısı oldu, şarkının video klibi de YouTube’da bir gün içerisinde 47 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.