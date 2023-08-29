10 yaşında Angelo adında bir erkek çocuk sahibi olan şarkıcı, bebek ismi bakmaya şimdiden başladığını söyledi. Adele “Liste yapmaya başladım. Hoşuma giden bir isim gördüğümde telefonuma not ediyorum” dedi. “Parker diyemiyorum çünkü o ismi Rich seviyor” diyen Adele, Spencer ve Ray isimlerini düşündüğünü dile getirdi.

Paul ile birlikteliğini 2021 yılında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile ilan eden Adele, ilişkisi hakkında konuşmuştu. Ünlü şarkıcı, “Hiç böyle aşık olmamıştım. Ona deliler gibi aşığım!” demişti. Evliliğe sıcak baktığını da belirten Adele, “Kesinlikle daha çok çocuk istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.