Adele x Satürn görünümü

Adele One Night Only TV özel etkinliğinde sergilediği, Satürn dövmesiyle eşleşen Satürn küpeleriyle stil sözlük ağımızı genişletiyor.

Adele’in kolundaki Satürn dövmesine istinaden; verdiği bir röportajda, Satürn’ün tamamen yörüngesinde dönmesinin 27 ila 32 yıl sürdüğünü açıklayarak, hayat rotasını kaybettiği bir dönemde önemli bir değişimi temsil ettiğini söylüyor.

“Güneşe dönün ve doğduğunuz andaki konumuna geri dönün. O geldiğinde, hayatını sallayabilir. Seni biraz sarsıyor: Ben kimim? Ne yapmak istiyorum? Beni gerçekten mutlu eden şey ne? Bütün bunlar…”

Schiaparelli imzalı tasarım küpe, tepesinde bir inci ve elmasla kaplı bir küre bulunan süslü altın damla kolyelerini tasarlarken, Adele’in bu fikrinden yararlandığını belirtiyor. Dövmeleri ve önemini seven herkes için, tasarım mücevherlerle eşleştiren bu tasarım büyüleyici nitelikte.