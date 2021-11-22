Adele Spotify’da karışık çalmayı durdurdu

“Sanatımız bir hikaye anlatıyor ve hikayelerimiz istediğimiz gibi dinlenmeli.”

Adele‘in yeni albümü 30’un yayınlanmasından birkaç gün sonra Spotify, kendisinden gelen bir istek üzerine, varsayılan olarak albümleri karıştırmayı durdurdu. Önceden, Spotify’da bir albümü görüntülerken, daha büyük “Oynat” düğmesinin içinde küçük bir karıştırma simgesi görünüyordu. Bu, Spotify’ın albümün şarkılarını rastgele bir sırayla çalmaya başlayacağını gösteriyordu; güncel olarak Adele örneğinde de olduğu gibi, hareket, her zaman kullanıcıların beklediği veya istediği bir eylem değildi.

Artık albüm görünümünde “Çal” düğmesine bastığınızda, şarkılar sırayla çalınacak; Premium aboneliğiniz olduğu sürece. Tek bir parçayı görüntülerken ise, “Karıştır” simgesine geçiş yaparak karıştırma modunu etkinleştirebilirsiniz.

Spotify’ın yeni özelliği üzerine açıklama yapan Adele, “Bu, sürekli değişen sektörümüzde sahip olduğum tek istekti! Albümleri bu kadar özen ve düşünceyle şarkı listemize boşuna koymuyoruz. Sanatımız bir hikâye anlatıyor ve hikâyelerimiz istediğimiz gibi dinlenmeli. Dinlediğiniz için teşekkürler Spotify.” ifadelerini kullanıyor.