2021 yılında The Face’e verdiği bir röportajda dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, neredeyse “hayatının yarısı boyunca” sırt ağrısı ile yaşadığını belirtmişti.

‘Weekends with Adele’ konserleri kapsamında müzikseverlerle buluşan İngiliz şarkıcı, sahnede yürümekte güçlük çekerken, “Bugünlerde zor yürüyorum. Çok kötü siyatik ağrıları çekiyorum” dedi.

Siyatik, belinizden ayaklarınıza kadar uzanan büyük bir sinir olan siyatik sinirinin tahriş olması ya da sıkışması anlamına geliyor.