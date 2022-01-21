Dünyaca ünlü şarkıcı Adele, Las Vegas’ta vereceği konsere bir gün kala iptal edildiğini sosyal medya hesabından dinleyicilere duyurdu. Bir video yayınlayan ünlü sanatçı, “Gerçekten çok üzgünüm ancak programımız hazır değil. Her şeyin zamanında hallolması ve size layık olabilmesi için elimizden ne geliyorsa denedik ancak sevkiyatla ilgili gecikmeler ve korona sebebiyle mahvolduk. Ekibimin yarısı Covid maalesef ve gösteriyi yapmak imkansız hale geldi” dedi.

Video boyunca gözyaşlarına hakim olamadığı görülen Adele, “Bunu son dakikada haber verdiğim için çok özür dilerim. Çok üzgünüm ve çok utanıyorum” diye konuştu.