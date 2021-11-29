Dünyaca ünlü şarkıcı Adele geçtiğimiz haftalarda çıkardığı ’30’ albümüyle rekor kırdı. 19 Kasım’da çıkan ’30’ isimli albüm, hem ABD’de hem de İngiltere’de 2021 yılının en hızlı satan albümü oldu.

Adele’in dördüncü stüdyo albümü, yayınlandıktan sonra üç gün içinde ABD’de 2021’in en çok satan albümü olurken, İngiltere’de ise Abba müzik grubunu geçerek yılın en hızlı satılan albümü oldu.

Adele’in ’30’ albümü, hem fiziki hem dijital platformlarda, 660 binden fazla satış yaparak 2021’in birçok müzik projesini geçti.