Adana Lezzet Festivali’nden Görkemli Açılış

Bu yıl beşincisi düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali görkemli bir açılışla Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park’ta başladı. ‘Coğrafya Lezzettir’ temasıyla gerçekleşen Adana Lezzet Festivali’nde yüzlerce işletme, kurduğu stantlarla festival alanında yer aldı.

Festivalin ilk gününde Adana ile özdeşleşen yemeklerden olan kebap yine ön plandaydı. Kebapçıların stantlarının önünde kuyruklar oluşurken Adana’ya ait diğer yöresel tatlar da ilgi gördü.

Festival boyunca Adana’nın ikonik tatlarından kaybolmaya yüz tutmuş tariflere, gastrodiplomasiden gıdanın yaşamı iyileştirici gücüne uzun bir yolculuğa çıkılacak.

Öte yandan Adana Lezzet Festivali’nde ‘Yeni Gelecek’ başlığı ile araştırmacı ve trend uzmanı Nurhan Keeler, gastronomideki yeni trendleri ve yol haritalarını paylaşacak.