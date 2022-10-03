Her yıl yüz binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Adana Lezzet Festivali, önümüzdeki günlerde kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl 300 binin üzerinde katılım sağlandığını söyleyen Adana Valisi Süleyman Elban, “Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz” dedi.

Basın mensuplarına, 7-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin geniş kitlelere duyurulması için yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Elban, hazırlıklarının çoğunu bitirdiklerini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan festivalin üzerine yeni içerikler ekleyerek katılımcı sayısını artımayı hedeflediklerine belirten Süleyman Elban, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl 300 bin üzerinde bir katılımcımız vardı. Bu yıl 500 bin katılımcıyı geçeriz diye tahmin ediyoruz. Festival tarihini 2 ay önce ilan ettiğimizde hemen hemen otellerdeki odaların tamamı rezerve edildi. Civar illerdeki otellerin de birçoğunda rezervasyonlar dolma noktasına geldi. Bu kadar kalabalığın geldiği bir festivalde normal rutin hizmetler için ayrılmış yatak kapasitesinin yetmemesi çok normal, bunu bekliyorduk. Keyifli bir festival olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla da bu keyfi, lezzeti, samimiyeti, dostluğu artıracak her türlü etkinlikleri yoğun şekilde yapmak için çalışmalara devam ediyoruz”