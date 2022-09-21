Dünyaca ünlü müzisyen Adam Levine, şu sıralar üçüncü çocuğuna hamile olan süper model eşi Behati Prinsloo’yu aldatttığı iddiasıyla gündemdeki yerini koruyor.

Sumner Stroh adındaki model, yayınladığı TikTok videosunda ünlü şarkıcının kendisine Instagram’dan mesaj attığını ve gizli bir ilişkileri olduğunu iddia etti.

Şarkıcı ile ilişkişi olduğunu iddia eden model ‘genç’ ve ‘saf’ olduğunu ve şarkıcının evliliğinin bitmiş olduğunu sandığını söyledi. İddiasıyla gündeme damgasını vuran model, bir arkadaşının bu konuyu medya malzemesi yapacağını söylemesinin ardından konuya açıklama getirmek istediğini belirtti.

“Çizgiyi aştığımın farkındayım”

Hakkında çıkan aldatma iddialarına ise şarkıcıdan cevap gecikmedi. Konu ile açıklama yapan Levine, “Hakkımda pek çok şey söyleniyor ve duruma açıklık getirmek istiyorum. Eşim dışında bir kadınla flört eder gibi bir tavırda konuşmam doğru değildi. Ancak bir ilişkimiz olmadı ama hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” ifadelerini kullandı.

“Bunu hep beraber aşacağız”

Müzisyen açıklamasında “Eşim ve çocuklarım hayatta en çok önemsediğim insanlar. Bir daha böyle bir hata yapmayacağım. Tüm sorumluluğu alıyorum. Bunu aşacağız. Bunu hep beraber aşacağız” ifadelerini kullandı.

Çift yakın zamanda üçüncü kez anne baba olacaklarını paylaşmıştı. İkilinin, Dusty Rose ve Gio Grace adında iki çocuğu bulunuyor. 2014 yılında evlenen çift, çocuklarıyla ilgili çok paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarını gizli tutmayı tercih ediyor.

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