2014 yılında evlenen Adam Levine ve Behati Prinsloo çifti, özel hayatlarını ve çocuklarını gizli tutmayı tercih ediyor. Geçtiğimiz günlerde üçüncü çocuklarını kucaklarına alan çiftin Dusty Rose ve Gio Grace adında iki çocuğu var.

Ailelerini büyütmek istediklerini söyleyen çift, geçtiğimiz haftalarda Levine’nin eşinin aldatmasıyla gündem olmuştu. Sumner Stroh adındaki model yayınladığı bir videoda Adam Levine ile gizli ilişkileri olduğunu dile getirmişti. Şarkıcı Levine’in modele attığı mesajlar arasında “Erkek olursa Sumner adını vermek istiyorum. Senin için sorun mu?” diye sorduğunu ileri sürmüştü.

Bu iddialarda sonra Adam Levine ise sosyal medya hesabından Sumner Strohe ile bir ilişki yaşamadığını söyleyerek, “Eşimin dışında başka bir kadınla flört eder gibi konuşmam doğru değildi. Bir ilişkimiz olmadı. Fakat hayatımın o döneminde çizgiyi aştığımın farkındayım” ifadelerini kullanmıştı.

Eşine ve çocuklarına olan bağlılığını dile getiren Levine, “Bir daha böyle bir şey yapmayacağım” diye yazmıştı.

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