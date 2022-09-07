2014 yılında şarkıcı Adam Levine ile dünyaevine giren Victoria’s Secret mankeni Behati Prinsloo, müjdeli haberi sevenleriyle paylaştı. Dustt Rose ve Giro Grace isimlerinden iki kız çocukları olan ünlü çift, şimdilerde üçüncü kez anne-baba olma heyecanı yaşıyor.

Adam Levine ile evliliklerini gözlerden uzak bir şekilde yaşamayı tercih eden Prinsloo, Amerika’da yayınlanan bir dergiye hamile olduğunu doğruladı. İkili, sosyal medya hesaplarında çocuklarıyla birlikte çok fazla paylaşım yapmamaya ve özel hayatlarıyla gündemde olmamaya özen gösteriyor.