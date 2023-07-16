Yaz mevsiminin gelmesi ile tatil planları yapılmaya başlandı. Son dönemlerin trend tatil rotalarından ada tatilleri bir çoğumuzun tercihi olurken bu tatil için bavul hazırlamanıza bende yardım etmek istedim. Birlikte ne tarz kombinler oluşturabileceğimize bir göz atalım.

Tatil denilince vazgeçilmezimiz olan ketenler bavulumuzda yer almalı. Keten elbiseler, şortlar, etek ve bluzler. Renk renk desen desen kullanacağımız bu parçalar rahat ve cool bir görünüm sağlayacaktır. Empirme desenler her zaman olduğu gibi bu yazda seçenekler arasında yer alıyor. Kombinleyeceğiniz sandaletleriniz ve hasır çantalarınız konforlu bir şıklık yaratarak tatilinizin tadını çıkarmanız için bir seçenek sunuyor. Kimonolarda vazgeçilmez parçalar arasında. İçerisine giyeceğiniz mini şortunuz ve beline kombinleyeceğiniz rattan kemerinizle göz dolduracaksınız.

Kimonolar, ketenler, rattanlar, renkler size eşlik ederken doğayla bir ahenk yakalamanıza yardımcı olacak. Bu tarzda yapabileceğiniz kombinlerinizle tatilin tadını çıkarın…