Ada Masalı’nın yeni bölümünde bizi neler bekliyor?

Star TV ekranlarının sevilen dizisi ‘Ada Masalı’, 22. bölüm fragmanını yayınladı. Ay Yapım imzalı dizinin yeni bölüm tanıtımda Haziran ve Poyraz’ın bulduğu bebek herkesi şaşırttı. Nereden geldiği bilinmeyen Bebeğin bakımını üstlenen Haziran ile Poyraz üstlenir. Ağlamaya başlayan bebekle ilgilenen çiftten Haziran’ın Poyraz’a “Senden iyi baba olur demesi” izleyenlerin yüzünde bir tebessüm yaratıyor.

Melisa’nın Alper için planladığı romantik sürpriz beklenmeyen bir şekilde ilerlerken, Beyazıt’ın Biricik’in hayatına ve kararlarına karışması, Biricik’i sinirlendiriyor.

Yönetmenliğini Özgür Sevimli’nin üstlendiği, senaryosunu Aksel Bonfil’in yazdığı ‘Ada Masalı’ dizisinin yeni bölümü Çarşamba günü izleyicisiyle buluşacak.