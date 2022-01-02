Genç ve yakışıklı oyuncu Çağatay Ulusoy yeni dizisi ile ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Başrolünde Ulusoy’un yer aldığı TV8’in yeni dizisi “Süslü Korkuluk“un müjdesini bizzat Acun Ilıcalı verdi.

Acun Ilıcalı fragmanı paylaşarak, “Başrolde Çağatay Ulusoy ile yeni dizimiz ‘Süslü Korkuluk’ yakında TV8’de” dedi.

Yayınlanan fragmanda başarılı oyuncu Çağatay Ulusoy’un yeni dizisi için imaj değiştirdiği görüldü.

İzleyicilerin büyük ilgisini çeken tanıtım filminde Ulusoy’un bir kıyafet tasarımcısına hayat verdiği görüldü. Çağatay Ulusoy’a başrolde eşlik etmeleri için Alina Boz ve Hafsanur Sancaktutan ile görüşmeler yapıldığına dair bilgiler de gelen haberler arasında.