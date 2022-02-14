Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programı Survivor All Star 2022’nin son bölüm konseyinde Yunus Emre’nin Hikmet’e “Ayı” demesi tepki topladı. Acun Ilıcalı’nın Yunus Emre’ye sert çıktığı olaya eski yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen tepki gösterdi. Anne Dikmen, Turabi’nin oğlu için kullandığı ifadeyi hatırlattı.

Her hafta heyecanla izlenen Survivor 2022 All Star’da sular durulmuyor. Son bölüm konseyinde Yunus Emre’nin Hikmet’e “Ayı” demesi büyük tepki çekti.

Yunus Emre’nin Hikmet’e yönelik sözleri bu sefer Acun Ilıcalı’yı çileden çıkardı. Yunus Emre’nin Ilıcalı’ya “İsterseniz yayınlayın. Pişman değilim söylediklerimden sonuçta ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan” sözleri tepki çekti.

“Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil”

Acun Ilıcalı, “Sen ne diyorsun ya? O hayvan bu hayvan falan. Bize muhakeme yapma. Sen kelimelerde cümlelerde kendini tutabileceksin gibi gelmedi bana. Burası oy kullanma yeri hakaret yeri değil. Ama bu takımda hakarete karşı meyil var” diyerek yarışmacıya kızdı.

Arzu Dikmen Turabi’nin o hareketini hatırlattı

Eski Survivor yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi ise Acun Ilıcalı’nın bu tepkisini görünce kendini tutamadı. Survivor 2014 yarışmacılarından Yiğit Dikmen’in annesi Arzu Dikmen Turabi’nin oğluna “İt” demesini hatırlattı.

Anne Dikmen, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla yaşananlara böyle sitem etti:

“Acun Bey herkese onu deme bunu deme diyor. Turabi konseyde benim çocuğuma it dedi, sesiniz çıkmadı onu alıp prodüksiyon bir yıl sonraki yarışmada fragmana koydu. O zaman da ayar çekseydiniz o fragmanı hiç unutamıyorum, kahrımdan ölmüştüm.”