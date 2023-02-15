Acun Ilıcalı‘nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası afet bölgesine gitti. MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya ile birlikte yemek yapan Altunkaya, köylere de ürün dağıtıyor.

MasterChef yarışmacılarıyla Kahramanmaraş’ta mutfak kurup depremzedelere yemek yapan Mehmet Şef, Acun Ilıcalı’nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın da yardım çalışmalarına destek verdiğini belirtti: “2 gündür aramızda, köylere ürün dağıtıyor.”

“Bu kız da adam çıktı helal!”

Demet Akalın ise depremzedelere destek olan Altunkaya ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Şef Mehmet Yalçınkaya ile Ayça Çağla Altunkaya’nın birlikte çekildiği fotoğrafı paylaşan Demet Akalın, “Bu kız da adam çıktı helal!” notunu takipçilerine paylaştı.

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