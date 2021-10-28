Acun Ilıcalı, kızının yeni yaşını, “Canım kızım ne güzel huylu, ne tatlı oldun, ne çabuk büyüdün. Hep böyle kal.. Ablalarını örnek al” notuyla yaptığı paylaşımıyla kutladı.

Annesi Şeyma Subaşı da, kızı Melisa’nın doğum gününü, “Kalbim eriyor..8 yıl önce bugün doğdu.. Ne kadar özel-benzersiz karakterli-güçlü-komik-akıllı bir kızsın.. Tüm hayatını huzur ve cesaretle yaşamanı diliyorum. Senin ve etrafındaki herkes için iyi bir insan olmanı diliyorum. Allah’ın seni her zaman kendisine yakın olan yola çıkarmasını ve her zaman doğru insanlarla birlikte olmanı diliyorum… Sen benim en büyük dersim, en büyük öğretmenim, en büyük şansım ve sahip olabileceğimi hiç düşünmediğim en büyük aşksın. Evet, sen aşksın‘’ notuyla yaptığı paylaşımla kutladı.