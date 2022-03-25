Şeyma Subaşı hakkında eleştirilerde bulunan Seren Serengil’in “Bence Acun Ilıcalı ile Zeynep barışacak” sözleri Zeynep Yılmaz’ın tepkisini çekti. Zeynep Yılmaz, Seren Serengil’e mesaj attı. Yılmaz, “Sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler” dedi.

Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından olan Seren Serengil, Mısırlı milyarder sevgilisi ile ayrılık Türkiye’ye geri dönen Şeyma Subaşı hakkında açıklamalarda bulundu. Şeyma Subaşı’nı eleştiren Seren Serengil, Acun Ilıcalı ve eski eşi Zeynep Yılmaz’la ilgili bomba bir tahminde bulundu. Serengil’in sözleri Yılmaz’ı rahatsız etti.

Seren Serengil, “Ben ne hissediyorum Acun’la Zeynep barışacak gibi hissediyorum” dedi. Zeynep Yılmaz ise durumdan rahatsız olarak Serengil’e mesaj attı.

Arto’nun canlı yayında “Zeynep çok klas” demesinin üzerine Serengil, “Ben de aynı fikirdeyim ama Zeynep bundan çok rahatsız geçen bana mesaj attı. ‘Sero sen bunları söylüyorsun ben söylettiriyorum zannedecekler’ demiş. Hiç kimse böyle düşünemez, kimse bana bir şey söyletemez. Benim doğrum bu. Her zaman istiyorum birbirinize çok yaşıyorsunuz” şeklinde konuştu.