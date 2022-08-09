Kısa zaman önce ilk bebeğini kucağına alarak anne olma mutluluğunu yaşayan Banu Ilıcalı, annesi Seda Başbuğ ve babası Acun Ilıcalı’ya torun sevincini yaşatmıştı.

Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Banu Ilıcalı, sosyal medya hesabından yayınladığı son fotoğraf ile annesi ve kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. Mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşan Ilıcalı’nın annesini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Bazı sosyal medya kullanıcıları çiçeği burnuna annenin gönderisine, “Resmen kardeş gibiler”, “Hangisi annesi?”, “Ablası gibi duruyor” gibi yorumlar yaptı.