Kızlarına olan düşkünlüğüyle tanınan başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, Zeynep Yılmaz’la yaptığı evlilikten dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı’ya araba hediye etti. Kariyerindeki başarısıyla sık sık gündeme gelen Acun Ilıcalı, kızlarıyla yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Banu Başbuğ ile evliliğinden 1, Zeynep Yılmaz ile evliliğinden 2, Şeyma Subaşı ile evliliğinden de 1 kızı bulunan Ilıcalı, 19 yaşındaki Leyla Ilıcalı’ya son model bir araba aldı.

IIlıcalı, kızıyla birlikte dün birlikte İstanbul trafiğine çıktı. O anları 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınlayan Ilıcalı, kızına “Hayırlı olsun, heyecan var mı? İstanbul trafiği seni ürkütüyor mu?” diye sordu. O esnada araç kullana Leyla Ilıcalı’nın “Teşekkür ederim. Sen yanımda olunca değil” cevabı Acun’u duygulandırdı.