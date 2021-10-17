Acun Ilıcalı’dan Ebru Gündeş’e büyük sürpriz

Yıllardan beri Hadise’nin jüri üyesi olduğu O Ses Türkiye, bu sezon büyük bir değişim yaşadı. Hadise’nin yerine gelen Ebru Gündeş’in ön planda olduğu O Ses Türkiye yeni sezona bomba gibi girerken Acun Ilıcalı’nın her fırsatta Gündeş’i övmesi dikkatlerden kaçmadı.

Daha önce de jürilik yapan Gündeş’in heyecanı fark edilirken, ünlü şarkıcıya çekim sırasında sürpriz doğum günü yapıldı. Ilıcalı açıklamasında “Yıllar önceydi, çok güzel bir gün. Dünya seyrinde giderken önemli bir şey oldu. Bu olay bugüne yansıdı.” dedi ve sözlerini sürdürerek, “O gün olan önemli olan dünyaya dünya tatlısı bebeğin gelmesiydi. O bebek büyüdü ve şarkıcı oldu. Çok sevdiğimiz Ebru Gündeş’in doğum günü…” ifadelerini kullanarak Gündeşin doğum gününü kutladı.