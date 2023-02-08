Türkiye Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin yaşattığı acıya tüm Türkiye ortak oluyor. Yardım eli uzatan Acun Ilıcalı ise desteği ile büyük bir katkıda bulundu.

Türkiye’nin her yerinden deprem bölgelerine yardım seferberliği yapılırken, ünlü isimler de deprem bölgelerine yardımda bulunmak için bir bir destek oluyor. AHBAP isimli dernek ile bağış toplayan Haluk Levent, depremde vatandaşların büyük destekleriyle beraber yardım kampanyası başlatmıştı.

Acun Ilıcalı’dan dev destek

Haluk Levent, ünlü iş insanı Acun Ilıcalı’nın deprem bölgesine 100 tır içme suyu yardımı yaptığını duyurdu. Levent’in, Acun Ilıcalı ile ilgili sosyal medyadan yaptığı açıklaması ise şu şekilde:

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