Türkiye’yi derinden sarsan depremlerin ardından ünlü isimler afet bölgesine bağış yaparken, Acun Ilıcalı da afet bölgesi ve depremzedeler için büyük bir yardımda bulunmuştu. Sosyal medya üzerinden tüm dünyaya Türkiye için yardım çağırısında bulunan Acun Ilıcalı, geçtiğimiz gün Yunanistan’da da yaptığı Survivor programına bağlanarak; dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Yunan halkının inanılmaz desteği çok önemli”

Acun Ilıcalı, Yunanistan’ın ülkemize verdiği desteğin altını çizerek, “Bildiğiniz üzere yıkıcı depremler oldu ve ülke olarak çok zor zamanlardan geçiyoruz. Her gün bu büyük felaketi yaşayan vatandaşlarımızın ölüm haberlerini alıyoruz. Çok sayıda ülke bizimle bu acıyı paylaşıyor ve tüm dünyanın desteğini hissettik. Ancak bu felakette bize büyük destek olan bir ülke çok özel. Bu ülke Yunanistan. Depremi yaşadığımız ilk andan itibaren Yunan hükümeti ve halkının hızlı ve inanılmaz desteği çok önemli” dedi.

“Türkiye, Yunan halkının kalbindeki büyüklüğünü hissetti”

Ilıcalı, “Yunanistan’da programa başladığımız ilk günden bu yana her zaman Yunan halkından gördüğüm sevgiden bahsettim. Türkiye’de herkese bundan her zaman bahsettim. Şimdi Türkiye’de herkes Yunan halkının kalbindeki sevginin gücünü ve büyüklüğünü hissetti. Yunan hükümetinin hızlı reaksiyonunu, Yunan televizyonunun büyük hassasiyetini, sizlerin arama-kurtarma ekiplerinin inanılmaz başarılarını ve Yunan halkının hikayemizi anlatışını asla unutmayacağım. Her zaman söylediğim gibi, iki komşu ülkede yaşayan iki güzel ülkeyiz. Bakanlarımızın söylediği gibi, birbirimize sevgimizi göstermek için bir felakete gerek yok. Kendim ve ülkem adına Yunanistan hükümetine ve halkına çok çok teşekkür etmek isterim. Başka ne söyleyebilirim, hepinizi çok seviyorum” sözleriyle konuşmasını tamamladı.

