Kızı Melisa Ilıcalı ile Dubai’ye giden ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Kızı Melisa ile gezmelere doyamayan Ilıcalı, gittikleri çölden pozlar paylaştı. Başarılı yapımcı, kızıyla birlikte eğlenirken çektirdikleri fotoğrafları yayınlamadan önce “Çöl gülü (desert rose)” notunu düştü. Acun Ilıcalı’nın yanında sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, yakın arkadaşı Esat Yontunç ve eşi Hande Gülşen Yontunç da vardı.

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