Acun Ilıcalı’nın sunuculuğuyla gerçekleşen, ekranların en sevilen yarışma programı Survivor’ın son sezonunda İsmail Balaban şampiyon olmuş ve büyük ödülü alarak eve dönmüştü. All Star kadrosuyla 2022 yılında gerçekleşecek olan yarışma, ekranlara dönmek için gün sayıyor.

Acun Ilıcalı isimleri açıkladı

Acun Ilıcalı, eski yarışmacıların ödülleri kazanmak için kıyasıya mücadele edeceği Survivor All Star’ın kadrosunu sosyal medyadan duyurdu.

Survivor 2022 All Star’ın ünlüler takımındaki yarışmacıları şu şekilde:

Adem Kılıçcı, Çağan Atakan Atakan Arslan, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Sema Aydemir, Birsen Tokgöz, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sercan Yıldırım, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Aycan Yanaç, Elif Gören.

Survivor 2022 All Star’ın gönüllüler takımındaki yarışmacıları şu şekilde:

Gökhan Keser, Ogeday Girişken, Evrim Keklik, Nisa Bölükbaşı, Anıl Berk Baki, Hikmet Tuğsuz, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Gizem Kerimoğlu, Berna Keklikler, Yasin Obuz, Sude Burcu ve Seda Ocak.