Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2024 All Star yarışmacılarıyla dikkat çekiyor. Nagihan Karadere, Ogeday Girişken, Nihat Altınkaya, Aleyna Kalaycıoğlu, Sercan Yıldırım, Damla Can ve Turabi Çamkıran’ın ardından yeni yarışmacıyı açıklayan Acun Ilıcalı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Yiğit Poyraz’ı şu ifadelerle duyurdu:

“Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. Poyraz’ın iddialı isimlerinden biri olacağına hiç şüphem yok”