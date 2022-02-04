Acun Ilıcalı izlenme rekorları kıran Survivor 2022 All Star’ın 2 Şubat Çarşamba günü yayınlanan bölümünde sürgü adası ile ilgili değişiklik kararını açıkladı. Ilıcalı, Aycan Yanaç’ın Survivor’ı bırakmasından dolayı elemenin haftaya yapılacağını duyurdu.

tv8’de yayınlanan Survivor 2022 All Star’la ilgili Acun Ilıcalı, bir süredir oyunlarda yer almayan Aycan Yanaç’ın Survivor’ı bırakma kararı aldığını ve bundan sonra yarışmada olmayacağını duyurdu. Bu sürpriz gelişmenin ardından ise Ilıcalı, bu hafta Survivor’da eleme olmayacağını da açıkladı.

Bu hafta elemeye kalan Mert, Evrim, Birsen ve Barış’ın adaylıkları devam edeceğini, ancak sürgün adasında olmayacaklar söyleyen Ilıcalı, “Haftaya 4 yarışmacı daha eleme adayı olacak ve sms oylamasına girecek. Önümüzdeki hafta elemeye kalan 8 yarışmacı arasında sms oylamasında en az oyu alan yarışmacı Survivor’a veda edecek” dedi.

“Sürgüne gitmenin dezavantajı olmayacak”

Survivor’daki yeni kuralları da duyuran Ilıcalı, Mert Öcal’ın performans birinciliğine yaptığı itirazı değerlendirdiklerini söyledi. Ilıcalı açıklamasında şunları söyledi:

“Performans hesaplamasıyla ilgili Mert’in tek başına ortaya koyduğu düzeltme itirazını, kendi aramızda yaptığımız toplantıda değerlendirdik. Artık yarışmacının kendi oynadığı 5 güne bakacağız. Son bir haftada en az 5 gün oynamak kaydıyla hesaplanabilecek. Sürgünden önce 3 gün geçirmişsin, geldin 2 gün oynadın. Önceki 3 gün de sayılıyor. Artık sürgüne gitmenin dezavantajı yok.”

Sürgün adası değişikliği

“Bundan sonra sürgün adasına ikişer ikişer gideceksiniz. Böylece 4 kişi sürgün adasında kalmayacak. Birinci ve ikinci dokunulmazlık sonrası sürgün adası. Sonra bu arkadaşlarımız üçüncü dokunulmazlık akşamında gelecekler, adayların belli olduğu gün. Sonra adada kalmaya devam edecekler. Adayların belli olduğu gün yeni olan 2 aday sürgüne gidecek. Sonuçların açıklandığı gün de onlar gelecek.”