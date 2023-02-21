Geçtiğimiz günlerde düzenlenen bağış gecesinde kızları ve kendisi adına 5 Milyon TL bağış yapacağını açıklayan Acun Ilıcalı, reklam gelirlerini de bağışlama kararı aldı.

Bu hafta EXXEN platformunda yayınlanması planlanan üç önemli Avrupa karşılaşmasını TV8’de yayınlama kararı alan Ilıcalı, hafta boyunca TV8’den elde edilecek tüm reklam gelirlerinin de depremzedelere bağışlanacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Ilıcalı’nın paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alarak gündem oldu.

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