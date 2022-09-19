TV8’in patronu Acun Ilıcalı, bugün büyük bir kaza atlattı.

Hürriyet’in haberine göre, hastanede yapılan ilk kontrollerde bir kolunda kırık tespit edilen Ilıcalı’nın motorsiklet kullanırken ters yönden gelen bir araç ile çarpıştığı ifade edildi.

Geçmişte de trafik kazası geçirmişti

Acun Ilıcalı, 2019 yılında da lüks spor otomobiliyle otobanda seyir halindeyken aracının lastiği patlaması sonucunda kaza geçirmişti. Kazayı yara almadan atlatan Ilıcalı, anne ve babasını trafik kazasında kaybetmiş, kızının vücudunda da 18 kırık oluşmuştu.