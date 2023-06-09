Acun Ilıcalı, 2022 yılının ocak ayında İngiltere Championship Lig takımlarından Hull City’yi satın almıştı. Ilıcalı, Şimdilerde ise İrlanda Premiere Lig’in en eski takımlarından Shelbourne FC’yi satın aldı.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, “Hull City ile başlayan güçlü futbol yatırımlarımız İrlanda Premier Ligi’nin en eski ve köklü kulüplerinden Shelbourne FC’nin çoğunluk hisselerini almamızla devam ediyor. Hedefimiz Shelbourne FC ile birlikte Avrupa Kupaları’na katılmak, önemli başarılar elde etmek ve birçok yeteneği dünya futboluna kazandırmak. İrlanda futboluna, kulübün potansiyeline ve taraftarlarımıza olan inancımız sonsuz” ifadelerini kullandı.