Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı ile sevgili olan Ayça Çağla Altunkaya, Akmerkez’deki bir mağazadan ayakkabı alışverişi yaptı. Yeni açılan mağazanın en dikkat çeken ürünü, Dior Men’in kreatif direktörü Kim Jones’un imzasını taşıyan Dior ve Nike iş birliğinden ortaya çıkan “Dior x Air Jordan 1” ayakkabılar oldu. Üstelik bu ayakkabıdan dünyada sadece 8.500 adet üretildi. Fiyatıyla çok konuşulan ayakkabının ilk sahibi Acun Ilıcalı’nın 23 yaşındaki sevgilisi oldu. Altunkaya, tanesi 240 bin liradan satışa sunulan ‘Air Dior’ modeli ayakkabıdan iki çift sipariş etti. Toplamda 480 bin lira tutan ayakkabılar sosyal medyada gündem oldu.

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