Geçtiğimiz günlerde Acun Ilıcalı kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun motosiklet kazası geçirmişti. Ilıcalı’nın kullandığı motosiklet, İstanbul Sarıyer’de bir otomobille çarpıştı. Kazada Ilıcalı’nın kolu kırıldı ve ameliyatla platin takıldı. Acun Ilıcalı ve kızı hastaneden taburcu edildi.

Diğer yandan Ilıcalı’nın sürücü Recep K.’den şikâyetçi olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerinin kaza sonrası yaptığı testte alkolsüz olduğu belirlenen sürücü, Emniyet’te ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

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