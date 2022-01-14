O Ses Türkiye’nin yıllardır değişmeyen juri üyesi Hadise bu yıl sürpriz bir kararla koltuğundan alınmıştı. Ünlü popçunun programda boşalan koltuğuna ise eski jüri üyesi Ebru Gündeş oturmuştu.

Acun Ilıcalı, jüri üyeliğindeki bu değişikliğin nedenini şu şekilde açıklık getirdi: “Ebru Gündeş’i Hadise’ye asla tercih etmedim öyle bir durum yok. Bir kere Hadise, ‘O Ses Rap’te var. Gözden kaçıp da konuyu başka yere taşımak isteyen gözler olabilir. O Ses Rap projemiz var, Hadise orada yer alacak, aynı ismi iki yerde kullanma şansımız maalesef ki yok.” ifadesini kullandı.

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı sözlerine şu şekilde devam etti: “Dikkat ederseniz O Ses Rap projesine geçen yıl başladık ve geçen sene de jüri üyelerinden biri Hadise’ydi. Hadise’yi rapçi olmamasına rağmen O Ses Rap’e koyduk. Rapçi olmamasına rağmen Hadise’yi rap’e koyuyorsak bizim Hadise’ye olan güvenimizi gösteriyor ve aramızdaki ilişkinin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor” dedi.

Acun Ilıcalı, “Diğer taraftan değerlendirmemiz gerekirse O Ses Türkiye’de her yıl jüri değiştirmemiz lazım, bizde zaten her sene değiştirdik jüriyi, ‘nerdeyse değişmeyen senemiz olmadı’ diyebilirim. Aynı jüriyle iki sene çok nadir devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.