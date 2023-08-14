Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya’nın Eylül ayında yapacağı düğün ve nikahına katılacakların listesi belli olmaya başladı.

MustafaBarisDurak Medya’da yer alan habere göre; çok az kişinin davet edileceği nikaha ve düğüne eski eşi Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın da davet edildiği iddia edildi. Survivor Panorama’da sunuculuk yapan Şeyma Subaşı’nın ablası Kübra Açıl’ın kardeşi ile konuşmadığı belirtildi. Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ikinci evliliğini yapan Şeyma Subaşı, Acun Ilıcalı ve Ayça Çağla ile yakın arkadaş olan Kübra Açıl’ı düğüne davet etmemişti.