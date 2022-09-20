İstanbul Sarıyer’de, Acun Ilıcalı‘nın kullandığı motosiklete, ters yönden gelen hafif ticari araç çarptı. Motosikletten düşen Ilıcalı’nın kolu kırılırken, yanında bulunan kızı Banu Ilıcalı Ceyhun ise hafif şekilde yaralandı.

Kaza, dün Sarıyer Kemerburgaz Caddesi’nde saat 17.30 sularında meydana geldi. Ilıcalı, motosikletle Ayazağa yönüne ilerlediği sırada, ters yönden gelen Recep K.’nın kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Motosikletten sert bir şekilde düşen Ilıcalı’nın kolu kırılırken, arkasında oturan kızı İlknur Banu Ilıcalı Ceyhun hafif şekilde yaralandı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ilıcalı ile kızının müşahede altına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı testte ise sürücü Recep K.’nın alkolsüz olduğu belirlendi. Sürücü Recep K., polis ekipleri tarafından emniyete götürüldü. Kazayla ilgili ekiplerin incelemeleri sürüyor. Acun Ilıcalı’nın trafik kazasıyla ilgili sahibi olduğu Hull City takımının sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Paylaşımda Ilıcalı’nın trafik kazası geçirdiği belirtilerek, “Kazada kolunda kırık olan Acun, salı günü ameliyat olacak. Acun’a ameliyatının hayırlı olmasını ve acil şifalar diliyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan kaza haberini alan Acun Ilıcalı’nın yakınları hastaneye akın etti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile İbrahim Büyükak başta olmak üzere çok sayıda ünlü isim de hastaneye gelenler arasında yer aldı.

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