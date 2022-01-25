İngiltere Championship’te mücadele eden Hull City’yi satın alan Acun Ilıcalı, yeni kulübüyle harika bir başlangıç yaparak üstü üste iki galibiyet almayı başardı. İlk maçında Blackburn Rovers ile karşı karşıya gelen Hull City, sahadan 1-0 galip ayrılarak Acun Ilıcalı’ya ilk 3 puan hediyesini verdi.

Bir sonraki haftada ise Premier Lig’in en güçlü adaylarından olan Bournemouth’u deplasmanda aynı skorla mağlup eden Ilıcalı’nın takımı 2 haftada 6 puan topladı.

Ilıcalı sonrası takım 2 haftada 6 puan toplayarak Ada’da hakkında söz ettirirken City’nin performansı Survivor’da da konuşuldu. Survivor yarışmacılarından Atakan Arslan, Acun Ilıcalı’ya Hull City’nin son maçını sordu.

Çok iyi bir başlangıç yaptıklarını ve performanslarıyla Ada’yı karıştırdıklarını söyleyen Ilıcalı, “Hull City ile ilk 2 maçı da kazandık. Lig ikincisi deplasmanda yendik. Ada’yı karıştırdık. İnşallah devam eder” şeklinde yanıt verdi.

Bournemouth galibiyetiyle 29 puana yükselen Hull City, 19. sırada yer alıyor.