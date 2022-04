Açlık Oyunları film serisinin öncesini anlatacak olan The Ballad of Songbirds and Snakes (Kuşların ve Yılanların Şarkısı) filmiyle ilgili gelişmeler var!

Filmin çekimlerinin başladığı açıklanırken, ilk Açlık Oyunları filmi hariç tüm serilerin arkasındaki yönetmen Francis Lawrence yeni macerayı yönetmek iççin geri dönüyor.

Başkan Snow’un gençliğini konu alacak olan The Ballad of Songbirds and Snakes’ın planlanan vizyon tarihi 17 Kasım 2023 olarak açıklandı.

İlk filmi 2012’de gösterime giren Açlık Oyunları serisi, 2015’e kadar sürdü ve toplamda dört filme ulaştı. Dünya çapında oldukça ilgi gören film serisi, aynı zamanda genç yetişkin türünde çıkan uyarlamalara ön ayak da oldu.