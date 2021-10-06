Ablası Pakize Suda’ya Vasi Davası Açtı

Pakize Suda’ya vasi tayin edilmek isteyen kardeşi Ayşe Suda ve yeğenleri vasi davası açtı.

Oyuncu yazar Pakize Sudan’ın ‘akıl zayıflığı’ yaşadığı öğrenildi. Geçtiğimiz yıllarda önce kardeşi Nuran Suda’yı kanserden ardından annesi Sehavet Suda’yı kaybetti. Bu durumun üzerine psikolojik sorunlar yaşadığı ve gelinen son noktada ise kardeşi Ayşe Suda ve yeğenleri vasi davası açtı.

Pakize Suda’ya akıl zayıflığı teşhisi

Ayşe Suda Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi’ne açtığı davanın dilekçesinde, annesi ve kardeşlerinin ölmesi nedeniyle Pakize Suda’nın psikolojik sorunlar yaşadığını belirtti. Suda’nın yakın akrabası olarak kendisinin ve iki kızının olduğunu belirten Ayşe Suda, “Son 1 yıl içinde eskiden ‘demans’ olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir Alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik” dedi.

“Kamuya mal olmuş ünlü bir kişi”

Ayşe Suda, mahkemeye verdiği dilekçede Pakize Suda’nın sıklıkla cüzdanını kaybettiğini belirtti. Suda, “Kimliğini kaybettiği için nüfus dairesine birden fazla kez bu sebeple müracaat etmişliği var. Banka çalışanları da bu durumu bildiğinden kendisine talep ettiğinden daha az para veriyor. Bu tarz maddi kayıplar ve zararlar dışında kamu açısından da zararlı olabilecek eylemlerde de bulunmaya başladı. Bir gün beni arayarak evindeki perdeleri yaktığını ve zor söndürdüğünü söyledi. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır” dedi. Kamuya mal olmuş ünlü bir kişi olması nedeniyle kendisini tanıyan ve akıl zayıflığını fark eden kişilerin parasını çalabildiğini belirten Ayşe Suda, acil olarak vasi tayin edilmesini istedi.

Mahkeme akıl sağlığı raporu istedi

Aile olarak harekete geçen Ayşu Suda ve kızları 11 Kasım’da vesayet davası açtı. Mahkeme, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı’nda, Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi. Hazırlanan raporda, Pakize Suda’nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda’nın CMK’nın 405’inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü’nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü birlikte yaşamaya başladı. Teyzesinin iyiliği için vasi tayini istediklerini belirten Dilara Elagözlü, “Vasi tayin edilmem öncesindeki bazı parasal işlemlerin teyzemin durumunu kötüye kullanarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu konular mahkemeye intikal ettiği için daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil” dedi.