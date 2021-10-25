Abi Kardeş Reytinglerde Karşı Karşıya!

FOX TV’de yeni yayına giren ‘El Kızı’ dizisi’nin yakışıklı oyuncusu yıllardır televizyon de sık sık gördüğümüz Caner Cindoruk’un kardeşi çıktı. Yeniz dizinin oyuncu kadrosu oldukça dikkat çekerken, Münir Can Cindoruk diziye Ali karakteri ile hayat verecek….

Fenomen haline gelen Sadakatsiz’in yakışıklı başrol oyuncusu Caner Cindoruk‘un iki erkek kardeşinin de ünlü isimler olarak biliniyor. Oyunculuk hayatının ilk başında itibaren özel hayatı merak konusu olan Cindoruk’un kardeşi Münir Can Cindoruk olduğu önerildi.

Rakip kanallarda farklı zamanlarda televizyon karşısına çıkacak kardeşlerin ekranda kalma ömürleri ne olacak merak konusu.

Sadakatsiz dizisinin başrol oyuncusu Caner Cindoruk’un iki erkek kardeşi de ünlü isimler olarak biliniyor. Dizinin ilk bölümünden itibaren özel hayatı merak konusu olan Cindoruk’un kardeşleri Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk‘tur.