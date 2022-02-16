FBI’a göre, geçen yıl Amerikalılar Tinder tarzı romantik dolandırıcılıklara 1 milyar dolar kaptırdı. Dolandırıcıların çoğunlukla savunmasız, yaşlı insanları hedef aldığı ve kurbanları ‘maddi ve duygusal olarak harap’ bir halde bıraktığı belirtiliyor

FBI’a göre, son dönemin popüler belgeseli The Tinder Swindler’da gösterilene benzer “aşk dolandırıcılığı” 2021’de Amerikalılara 1 milyar dolara mal oldu.

Hürriyet’in haberine göre, FBI’ın İnternet Suçları Şikayet Merkezi’nin (IC3) geçen hafta yayınladığı bir basın açıklamasına göre, dolandırılanların çoğunluğu 40 yaşın üzerindeki kadınlar ile dul, boşanmış, yaşlı veya engelli kadınlardı.

Dolandırıcılar, dramatik yaşam koşulları, trajediler, ölüm ve yaralanma hikayeleriyle kurbanlarını baştan çıkarmak için sıklıkla şiir, çiçek ve diğer hediyeleri kullanıyor.

Tinder Dolandırıcısı, romantik dolandırıcılıkların son zamanlardaki en iyi bilinen örneği olarak olarak gösteriliyor.

FBI, “suçluların, sık sık ve başarılı bir şekilde kullanılmış olan iyi prova edilmiş senaryolara bağlı olarak yeteneklerini geliştirmek için saatler harcadıklarını ve bazen onları nasıl manipüle edip kötüye kullanacaklarını daha iyi anlamak için kurbanları hakkında günlükler tuttuklarını” belirtti.