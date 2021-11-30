Ünlü Amerikalı şarkıcı Ciara, Seattle Seahawks oyun kurucusu Russell Wilson’un 33. yaş gününü özel bir mesajla sosyal medyadan kutladı. “Kralım” diye hitap ettiği 5 yıllık eşiyle verdiği romantik pozları Instagram hesabından paylaşan Ciara, Wilson’a övgü dolu sözler yağdırdı.

İşte Amerikalı yıldızın yaptığı doğum günü paylaşımı:

“Bugün bir lider doğdu. Kralım. Bugün merhametli bir adam doğdu. İnanılmaz bir eş ve baba. Bugün bir şampiyon doğdu. Pek çok kişiye ilham kaynağı oldu! En büyük ilhamım.

33 yaşındaki büyük bebeğim Russell Wilson. Her gün seni seveceğim için heyecanlı bir şekilde uyanıyorum. Seninleyken her gün bir kutlama gibi geliyor ve bugün büyük bir kutlama. Seninle hayat denen bu büyük yolculuğa çıkmamı sağladığı için Tanrı’ya şükrediyorum. Sen benim herşeyimsin. Benim güzel doğum günün çocuğum, seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun tatlım.”