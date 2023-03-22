“Senin Hakkında Sevdiğim Şeyler” dizisinin ve “Adı Çıkmış” filminin yıldız oyuncusu Amanda Bynes, Los Angeles sokaklarında çırılçıplak yürürken görüldü. Olaya tanık olan kişiler, Bynes’in yoldan geçen araçlara el salladığını ve “psikotik bir nöbet geçiriyorum” dediğini söyledi.

TMZ gazetesinin haberine göre, tanıklar, Bynes’in daha sonra polisi aradığını belirtti.

Bynes, olay yerine gelen polis ekibi tarafından gözaltına alındı. Götürüldüğü karakoldaki akıl sağlığı ekibi, Bynes’in, “psikiyatrik gözetim altına alınması gerektiğine” karar verdiğini söyledi.

Hastaneye kaldırılan Bynes’e, 2013 yılında bipolar bozukluk teşhisi konulmuştu.