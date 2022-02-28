Moderna CEO’su Stéphane Bancel Financial Times’a verdiği demeçte, pandeminin bu yıl sona ermesini beklediklerini fakat insanların Covid-19 enfeksiyonlarından korunmak için sonbaharda mevsimsel bir destekleyici aşıya ihtiyaç duyacağını tahmin ettiğini belirtti.

Stéphane Bancel, Omicron varyantının neden olduğu enfeksiyonlardaki artış ve artan aşı alımı nedeniyle Covid-19’un 2022’de endemik ( Bulaşıcı bir hastalığın dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebilmesi durumudur.) hale gelme olasılığının yüzde 80 olduğunu ve şirket olarak bu duruma karşı hazırlıklı olduklarını ve ABD’deki özel sektör şirketleriyle görüşmeye başladıklarını ifade etti.

Aynı zamanda, Moderna’nın pazara yeni ilaçlar getirebileceğini kanıtladığını ve pandeminin yarattığı acil kriz gelişmiş ülkelerde hafiflese dahi şirketin Covid-19 güçlendirici aşıları için üretime devam edeceğini tahmin ettiğini söyledi.